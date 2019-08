Bruxelles sort les crocs

Taxation automobile basée sur l’usage et la nocivité.

L’engagement de la Région bruxelloise n’a jamais été aussi ferme. Seule s’il le faut, la capitale, suffoquant quotidiennement dans les embouteillages, mettra en œuvre un dispositif de taxation automobile basé sur l’usage et la nocivité des véhicules . La réforme annoncée dans les cinq ans visera quoiqu’il arrive l’ensemble des automobilistes circulant à l’intérieur d’un périmètre qu’il reste à définir.

Bruxelles le fera, même si les deux autres Régions du pays où résident les milliers d’automobilistes qui viennent travailler en voiture dans la capitale ne trouvent pas un terrain d’entente avec elle. C’est l’engagement pris dans nos colonnes par Elke Van den Brandt (Groen), nouvelle ministre bruxelloise de la Mobilité. Et elle n’en fait pas mystère: à défaut d’accord interrégional, les navetteurs wallons et flamands risquent de voir cette taxation s’additionner à celles qui les touchent déjà dans leur propre Région.

On ne pourra pas ignorer indéfiniment le ras-le-bol des grandes villes.

Les Bruxellois, eux, doivent voir leur taxe annuelle de circulation baisser. Cette position, précisant l’accord du nouveau gouvernement bruxellois, intervient après plus de 10 ans d’atermoiements quant au solutionnement de l’engorgement de Bruxelles qui coûte des milliards à l’économie nationale chaque année et mine la qualité de vie en ville. L’éclatement des politiques, les divergences d’intérêts électoraux, l’immobilisme du fédéral en matière de mobilité tuant dans l’œuf toute politique ambitieuse pour réduire les embouteillages, il fallait s’attendre à ce que Bruxelles sorte un jour les crocs .

La prise de conscience de l’urgence climatique lui permet aujourd’hui de sortir de la posture mollassonne qui lui faisait attendre une collaboration hypothétique avec la Wallonie et la Flandre, même si cette dernière s’est ouverte à une réforme similaire.

Lire plus

La menace de l’instauration d’un péage urbain pénalisant les navetteurs fut un temps brandie sans conviction par certains Bruxellois. Le temps des faux durs est apparemment terminé. Une fiscalité dite intelligente est frappée du bon sens et même soutenue aujourd’hui par une part grandissante des entreprises et du patronat bruxellois. On ne pourra pas ignorer indéfiniment le ras-le-bol des grandes villes.