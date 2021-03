Campagne de vaccination: rattraper le temps perdu

La mise à l'écart temporaire du vaccin AstraZeneca a entaillé la confiance des citoyens et mis en retard les programmes de vaccination à l'échelle européenne. Maintenant que les doutes sont levés, retournons à nos seringues.

L’Agence européenne des médicaments a tranché: le vaccin AstraZeneca est "sûr et efficace". Et les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques. Circulez donc, il n’y a rien à voir, nous dit le médecin en chef du Vieux Continent. La fin d’un épisode? Non. Cette séquence dans la saga vaccinale, ce flottement où la croix verte et la faucille se sont affrontées dans nos têtes pendant plusieurs jours, a été désastreux à plus d’un titre.

Pour la confiance des citoyens envers le vaccin d'AstraZeneca, qui n’en est pas à son premier coup d’arrêt. Qu’on se souvienne du trouble jeté par les erreurs de dosage dans les essais cliniques ou du flou entourant les effets du vaccin sur les personnes âgées. Qu’on se remémore aussi les couacs à répétition dans sa production sur le sol européen et l'interprétation caduque du contrat qui le liait à la Commission. On aurait attendu davantage de professionnalisme de la part d’un géant pharmaceutique de cette trempe. La défiance à son égard n’aura probablement pas été étrangère aux décisions radicales de certains États européens. Espérons que la décision de l’agence des médicaments y aura mis bon ordre. Dans l’esprit des citoyens également.

L’épisode est également désastreux pour le retard causé dans la campagne de vaccination à l’échelle européenne. Une semaine entière où Danemark et Autriche – depuis jeudi passé – Allemagne, France et d’autres ensuite, ont mis en pause une partie de leur programme. Une semaine, c’est une éternité dans cette course contre la montre. Un temps dont nos sociétés ne disposent pas. On peut donc se réjouir de la relative célérité avec laquelle l’Agence a délivré son verdict.

On peut se réjouir que la Belgique, isolée dans sa décision, n’ait pas mis sa propre campagne de vaccination entre parenthèses. Une petite victoire qui ne doit pas occulter les retards béants observés sur le terrain.

On peut également se réjouir que la Belgique, isolée dans sa décision, n’ait pas mis sa propre campagne de vaccination entre parenthèses. Une décision qui s’est révélée cohérente et logique. Une petite victoire qui ne doit pas occulter les retards béants observés sur le terrain. Malgré sa semaine de "gagnée" par rapport à ses voisins, la Belgique reste en queue de peloton.