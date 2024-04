Cela se complique sur le front des taux d'intérêt

Mauvaises nouvelles

Pour certains économistes, cela pourrait signifier que la Fed ne doit même plus réduire ses taux d’intérêt cette année! On n’en est pas encore là, mais il est clair que le fait de maintenir les taux élevés plus longtemps - le fameux "higher for longer" - ne constitue pas une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Même si, élément plus positif, la résilience de l’économie US devrait être favorable pour les bénéfices des sociétés et faire ainsi office de contrepoids sur le plan boursier.