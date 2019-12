Ces factures difficiles à digérer

Comme disait Forrest Gump (et sa mère): "La vie est comme une boîte de chocolats: on ne sait jamais sur quoi on va tomber." C’est sûr qu’on se sent tous un peu comme Forrest lorsqu’on parcourt notre facture à l’issue d’une (parfois longue et pénible) hospitalisation. Et surtout quand on lit la colonne "à charge du patient" curieusement bien plus remplie que ce qu’on avait anticipé. Le constat n’est pas neuf, et la Mutualité Chrétienne nous l’a rappelé avec force ce lundi: le coût et la fréquence des "suppléments d’honoraires" explosent. Et malgré les efforts d’encadrement, cette dérive continue d’alimenter quelques additions douteuses qu’il est souvent difficile, a posteriori, de contester.