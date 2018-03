Ceux qui jouent l'Union aux dés

Trump, l’Europe et l’électeur italien

Les Italiens accusent le coup. Le dégagisme a triomphé , reste à délibérer sur ce qu’en faire. L’Europe regarde, interdite, impuissante, la troisième économie de la zone euro prendre la voie rapide du populisme sans mesurer encore les conséquences de ce nouveau bouleversement . Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, le champion toutes catégories de l’outrance et du repli sur soi s’apprête à prendre des mesures protectionnistes contre le monde, contre l’Europe – contre l’Italie. La Commission européenne prépare une riposte équivalente . Tout en continuant d’en appeler au pragmatisme, elle semble prête à livrer la guerre commerciale de Donald Trump. S’il le faut. Et elle continue de chercher des accords de commerce tous azimuts qui, chacun, contribueront à réduire la vulnérabilité des Européens à ce type d’hostilités.

Sans l’Europe, l’Italie, qui est le troisième exportateur de fer et acier vers les États-Unis, devrait choisir seule entre deux formules perdantes. La "fermeté", risible quand on est isolé face à une économie dix fois plus lourde. Ou le jeu du moins-disant, que ne manqueraient pas de jouer ses voisins pour tenter de récupérer quelques miettes des pots cassés par l’Américain.