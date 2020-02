Changement de division

Qu’ont en commun les japonais Astellas, Takeda et Shinsei Capital Partners, les coréens LG Chem Life Sciences et Mirae Asset Capital, les chinois Fosun et 6 Dimensions Capital ou encore les américains MG Capital, KKR ou Curative Ventures? Réponse: leur intérêt pour les sociétés wallonnes de biotechnologie.

Qu’ils soient des fonds de capital investissement, de grands labos renommés ou des conglomérats industriels, ces acteurs disparates et pour la plupart inconnus en Europe sont des poids lourds actifs dans la pharmacie et les sciences du vivant. Et depuis cinq ou six ans, ils lorgnent les compétences qui se sont développées dans ce domaine dans le sud du pays. Dans la toute grande majorité des cas, ils investissent et développent. Parfois – très exceptionnellement en réalité –, ils déplacent ou licencient. Comme peuvent le faire également des acteurs étatiques.

Quel autre secteur wallon peut se targuer d’attirer, lui aussi, en masse les investisseurs étrangers?

Quel autre secteur wallon peut se targuer d’attirer, lui aussi, en masse et de façon récurrente les investisseurs étrangers? Il n’y en a pas. Pas plus qu’il n’existe une autre branche qui pourrait annoncer la création d’un minimum de 2.400 emplois en trois ans.

Les raisons du succès des entreprises biotechs en Wallonie sont connues: un écosystème d’innovation unique composé d’universités et de scientifiques renommés, des entreprises pharmaceutiques jouant le rôle de mentors, de nombreux essais cliniques menés dans des hôpitaux universitaires, la disponibilité de capital-risque et enfin, des subsides publics.