Choisir la voie du long terme

La nouvelle est tombée dimanche et devait se confirmer ce mardi. Le patron d’Infrabel, Luc Lallemand, prendra vraisemblablement le chemin de la France pour y troquer la casquette de gestionnaire des infrastructures ferroviaires belges au profit de celle de dirigeant de son homologue hexagonal qu’est la SNCF Réseau. Il ne restait plus que quelques formalités à remplir pour que la correspondance soit assurée. Une fierté pour le pays, ont dit certains. Qui a ouvert, de facto, la voie à la recherche d’un remplaçant, ici, au plat pays. Or, une fois n’est pas coutume, cela pourrait aller vite. Car, vu l’urgence, le gouvernement, bien que minoritaire et en affaires courantes, pourra agir. Ouf. C’est bien. Mais peu.

Après tout, en son temps, l’opération avait permis de donner une plus grande autonomie aux Proximus et autres bpost, confiant notamment la nomination du CEO au CA et des administrateurs à l’AG des actionnaires. Et elles ne s’en portent pas plus mal. Que du contraire. Cette donne nouvelle leur a offert plus de stabilité et leur a permis d’outrepasser les conséquences des imbroglios politiques des dernières années – les 541 jours sans gouvernement sont encore dans les mémoires. Dernier exemple en date, ni l’opérateur télécom ni l’opérateur postal n’ont souffert des affaires courantes pour remplacer leur CEO. Les nominations sont passées comme une lettre à la poste, même si, du côté des deux tours, le futur du nouveau patron fut un temps suspendu à un fil, pour cause de CV imprécis. Alors pourquoi ne pas élargir l’idée, en réintroduisant plus de long terme dans un monde public où la gouvernance est bien souvent marquée par le court terme? La voie est-là. Mais le courage?