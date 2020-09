Climat: la méthode Coué

On ne va pas revenir sur la température qu'on mesure à l'observatoire d'Uccle alors que vous lisez ces lignes. Ni sur la couleur du ciel à San Francisco, le gouffre de 50 mètres creusé dans le pergélisol sibérien par une bulle de méthane, ou le fait que de janvier à août, cette année est la deuxième plus chaude jamais enregistrée: 1,03°C au-dessus de la moyenne du XXe siècle.

Non, parlons d'autre chose. Comme des attitudes possibles face aux perles qui s’enfilent sur la corde raide du dérèglement climatique. Ne rien faire. Parce qu’on a autre chose à penser, comme former un gouvernement ; ou par tempérament ( "ça finira par se refroidir" ). Dénoncer l'inaction. Chirurgicalement avec Greta ; ou mélancoliquement avec Dominique A ("Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté"). Dénoncer la dénonciation - mais où donc notre légèreté est-elle passée ?

L'histoire en marche

Le jeu politique européen est ainsi fait: ce qu'elle estime nécessaire et "équilibré", la Commission l'emballe le plus joliment possible pour que les gouvernements, pétris de l’idée qu’ils se font de leur opinion publique, l'achètent. Et elle le sait, la transaction ne se fera pas en un clic - en l'espèce, certaines capitales se satisfont très bien du statu quo et attendent de sentir la carotte qu'on leur tendra pour lever la tête.