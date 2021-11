Climat: place aux mesures qui dérangent

Décevant, insuffisant, noem maar op. L’accord climatique annoncé jeudi soir par le gouvernement flamand a été fraîchement reçu dans le sud du pays. L’objectif de réduction affiché est loin de ce que l’Europe demande à la Belgique, alors on se demande: "Comment va-t-on combler l’écart?" Et comme c’est la question type qui s'applique à tous les sujets débattus à la COP26, les ministres belges du Climat vont aller se la poser à Glasgow.

Le cas wallon, d’abord. Namur s’est fixé l’objectif de réduire ses émissions de "55%" d’ici à 2030. Un objectif à deux étages: les émissions des industries régies par le système européen d’échanges de quotas (ETS) d’un côté, et celles des bâtiments, transports, et de l’agriculture de l’autre. Pour ce second volet, la Wallonie entend réduire ses émissions d’environ 47%, soit précisément ce que demande l’Europe à la Belgique. Bien. Comment la Wallonie va-t-elle le faire, précisément? Patience: le plan détaillé est en cours d’élaboration. D'ailleurs un accord de répartition belge ne serait pas inutile pour le finaliser. En attendant, on parle de mesures plaisantes, de l’investissement dans la mobilité et l’isolation au déploiement de l’économie circulaire.