Club de Bruges: attention à l'autogoal

Oui, c’est historique : un club de football coté sur Euronext Bruxelles . C’est une excellente nouvelle pour Vincent Van Dessel et ses équipes qui rêvaient d’un aussi bon nom depuis l’introduction en bourse de bpost en 2013. C’est également une bonne nouvelle pour les deux hommes forts du club brugeois, le président Bart Verhaeghe et le CEO Vincent Mannaert. Le premier détient quelque 70% des actions et le second 18%. Comme l’opération ne comprend pas de levée de nouveaux fonds, ce sont les actionnaires existants qui sont vendeurs d’une partie de leurs actions. Pour le duo Verhaeghe-Mannaert, c’est une manière de récolter le fruit de leurs efforts pour faire du club brugeois ce qu’il est aujourd’hui: une société financièrement solide (20% de marge de profit lors de la dernière saison) qui survole sportivement le championnat de Belgique et qui dispose de supporters loyaux, en Flandre bien évidemment, mais aussi en Wallonie.

En fait, le grand danger pour tout investisseur, c’est de tomber amoureux d'une action, de se laisser aveugler et de ne plus scruter les chiffres de la société. C'est encore plus vrai pour le supporter-investisseur qui risque de se laisser emporter par la passion et d'acheter les yeux fermés, avec le risque de payer l'action trop cher. Bref, gare au but dans son propre camp, le fameux "own goal".