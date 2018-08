Colore-moi mon assiette

Enfin! Plus besoin d’emporter une loupe dans notre caddy pour découvrir que nos céréales favorites ont été arrosées de glucose… ce qui a forcément un impact. Le système a été adopté de longue date aux États-Unis et, plus récemment, en France. Il a, certes, démontré ses limites entre le lobby incessant de l’industrie alimentaire et l’opacité qui entoure l’algorithme de classement. Mais des couleurs, c’est toujours mieux que rien. La démarche restera, en Belgique, volontaire. Pourtant Delhaize, Carrefour et Colruyt semblent avoir saisi l’enjeu… au point de s’être battus, à coups de communiqués, pour se glorifier d’être le premier de nos distributeurs à prévoir d’adopter le "nutri-score". Nutri-score qui sera notamment tamponné sur leurs gammes de produits "marque propre". Suffisant, un code couleur pour gagner le combat du vendre "sain"? On peut longuement débattre. Dire que la génération actuelle "vegan, zéro déchet, marathon" est moins fun que celle des sixties "drogue, whisky et rock and roll".