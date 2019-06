Dans la cour des grands

Réactions contrastées hier, à la suite de l’annonce du retrait de Brussels Airlines (SN) de la structure (low cost) Eurowings du groupe Lufthansa. D’une part, les "patriotes", garants de l’identité belge – et de ses beaux avions personnalisés – et qui n’ont jamais compris qu’une ancienne "compagnie nationale" puisse se retrouver reléguée au sous-rang d’antenne d’une filiale low cost de la Lufthansa; de l’autre ceux qui retrouvent un peu d’oxygène et revoient la compagnie côtoyer les Lufthansa et surtout Swiss et Austrian, dont on ne comprenait pas pourquoi elles puissent bénéficier d’un traitement de faveur.