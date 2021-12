Dans la lutte contre le chômage, gardons l'esprit ouvert

Le service communautaire obligatoire pour les chômeurs de longue durée, ce sera bientôt une réalité au nord du pays. Dès 2023, les personnes au chômage depuis plus de deux ans devront donc prester en Flandre des travaux d’intérêt général auprès d’une collectivité locale. En faisant cela, elles verront leur allocation complétée par un montant de 1,30 euro par heure . Si elles s’y refusent, elles s’exposeront à des sanctions. La carotte et le bâton, un classique.

Dans ce cas, comme dans d’autres, l’idéologie ne doit pas prévaloir . Seuls les résultats importeront. Mais attention, pour remettre des chômeurs à l’emploi, un objectif que nul ne peut décemment critiquer, il n’existe pas qu’une seule voie. Le concept de territoire "zéro chômeur", qui consiste à ramener vers l’emploi les publics les plus fragilisés en les embauchant en CDI au sein d’entreprises locales subsidiées, mérite, par exemple, d’être aussi exploré. D’autant plus qu’une étude fouillée de la KULeuven assure que ce modèle serait tout à fait rentable après cinq ans d’existence.

Et n’oublions surtout pas la formation des demandeurs d’emploi, cruciale à une époque où la technologie s'accélère et où le risque de déclassement est sans cesse plus tangible. Soyons ambitieux, volontaristes et ne négligeons aucune piste. Laissons nos dogmatismes aux vestiaires, testons, essayons, évaluons et ajustons.