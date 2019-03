Danse avec les stars

La notoriété n’implique pas la crédibilité et la compétence. Elle ne l’exclut pas non plus.

À ce petit jeu, on peut distinguer, d’une part, le militant ou la militante de longue date d’une cause qui prolonge, en politique, un engagement déjà manifeste dans une organisation de la société civile et, d’autre part, la "vedette" qui profite de son exposition (médiatique entre autres) pour trouver un nouveau débouché. Dans tous les cas, c’est un choix citoyen parfaitement respectable. Se présenter aux suffrages est un droit pour tous. De nouveaux visages sur les bancs d’une assemblée peuvent apporter un air frais bienvenu.

La notoriété n’implique pas la crédibilité et la compétence. Elle ne l’exclut pas non plus. L’expérience passée montre que les résultats sont rarement convaincants, mais les bonnes surprises existent. On ne se prononcera pas ici sur chaque cas individuel. Mais on vous invite, cher électeur, à voter en connaissance de cause. Pour que les attrape-voix ne se transforment pas en attrape-nigauds. Confier le destin d’un pays ou d’une région à une personne mérite bien de consacrer un peu de temps à se renseigner sur elle pour dépasser les apparences. Informez-vous sur les convictions, les qualités et les défauts, les connaissances, les projets, les propositions concrètes… non seulement de ces personnalités connues mais aussi de celles qui sont moins visibles parce qu’elles sont moins célèbres et/ou moins adeptes de la petite phrase assassine. Ceux-là aussi peuvent faire d’excellents parlementaires.