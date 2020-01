Et donc Proximus tient son plan. Quelque 1.300 personnes vont quitter, de leur propre choix, les murs de ses tours . Primes à la clé et potentiellement sans licenciement sec.

Doit-on s’en féliciter? Certainement pas si on retourne au but premier de l’entreprise publique, pourvoyeuse d’emplois pour tous. Encore moins quand ce plan se gonfle avec des départs à la retraite anticipée dès 58 ans, ce qui va totalement à l’encontre de ce que prône l’État actionnaire: "nous vivons plus longtemps, donc nous devons travailler plus longtemps".