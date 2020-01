Davos, héraut de la planète: on aimerait le croire

Dans "La Montagne magique" de Thomas Mann, qui se situe à Davos, deux personnages s’affrontent: l’éclairé Settembrini et le moyenâgeux Naphta.

L’un prône le progrès, les Lumières, l’autre lui oppose la violence et l’extrémisme. A Davos, où se réunit à partir de mardi la crème du capitalisme mondial, il est de bon ton de se réclamer de la première catégorie. Et d’annoncer pour l’occasion de pimpantes résolutions. Cette édition 2020 n’échappe pas à cette coutume, avec, en ligne de mire, LE sujet en vogue: rien de moins que le sauvetage de notre planète Terre.

En début de semaine, une étude publiée par l’organisation montagnarde montrait que les cinq premières préoccupations des chefs d’entreprises étaient toutes liées à l’environnement: climat, désastres environnementaux, menace sur la biodiversité, etc. Dans la foulée, certains groupes internationaux ont voulu montrer qu’ils étaient prêts à passer à l’acte. Jeudi, Nestlé a annoncé son intention d’investir jusqu’à près de 2 milliards d’euros dans le plastique recyclé. Le jour même, Microsoft indiquait que son empreinte carbone serait négative d’ici 2030, et qu’il investira un milliard de dollars dans des technologies de capture de CO2. Le monde des investisseurs n’est pas en reste: Blackrock, premier gestionnaire d’actifs au monde (7.500 milliards de dollars), a annoncé en début de semaine qu’il cesserait d’investir dans les entreprises tirant plus de 25% de leurs revenus de la production de charbon thermique.