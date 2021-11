De Glasgow à Vilvorde, remettre la Belgique en selle

Quel est le point commun entre une piste cyclable à Etterbeek, une centrale au gaz à Vilvorde et la COP26 à Glasgow? La réponse: trois échecs de notre modèle institutionnel, qui ne fonctionne pas dès lors qu’un minimum de volonté politique et de sens de l’intérêt général ne sont présents.

À Etterbeek, l’aménagement d’une piste cyclable le long de l’avenue de Tervueren est l’objet d’une dispute entre la commune (dirigée par un bourgmestre MR) et la Région (où les libéraux sont dans l’opposition). Lundi, la commune a décidé de passer en force et d’installer cette bande pour vélos avant de recevoir un PV émanant de la Région lui intimant l’ordre de faire marche arrière. Les deux parties se sont finalement plus ou moins accordées mardi. Mais, au-delà de la querelle de bac à sable dont on vous passe ici les détails, c’est un projet très concret pour les usagers de la route qui traîne… depuis plus de deux ans. Cet exemple local est illustratif de l’incapacité des nombreuses autorités bruxelloises à s’accorder.

Qu’ils soient petits ou grands, en quelques heures, plusieurs dossiers se sont englués dans notre méli-mélo institutionnel.

Partons un peu plus au nord de Bruxelles. À Vilvorde précisément où Engie a prévu de construire une nouvelle centrale au gaz. Ce projet n’a rien d’anodin: il est un des deux retenus pour compenser la sortie du nucléaire en Belgique. Se passer de l’atome (ou pas) est une décision fédérale. Mais le permis de construire a été recalé mardi par la ministre régionale flamande Zuhal Demir. Non sans arrière-pensées politiques: son parti, la N-VA, est non seulement pro-nucléaire mais aussi dans l’opposition au fédéral. Son refus embarrasse donc bien la Vivaldi. En attendant, c’est tout l’approvisionnement énergétique du pays qui est en ballottage.

Lire aussi Zuhal Demir rejette le permis de la nouvelle centrale à gaz de Vilvorde

La même Zuhal Demir participe aussi aux négociations belgo-belges sur les ambitions climatiques de notre pays. Il s’agit de répartir, entre les différentes entités, les efforts pour réduire nos émissions de CO2. Las, mardi à Glasgow, en pleine COP26, les différents ministres belges ont acté l’échec de leurs tractations. La Flandre remet ouvertement en cause l’objectif belge d’une baisse de 47% de nos émissions. Les intervenants ne sont même pas d’accord sur une méthodologie commune pour les mesurer. Résultat: une image désastreuse pour la Belgique.

Lire aussi Les ministres du climat ne chercheront pas d'accord belge à la COP26