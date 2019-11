De la revanche dans l'air

Venons-en au fond. Chacun sait qu’ entre la N-VA et le secteur culturel, le courant n’est jamais passé . Plutôt ancré à gauche, le monde de la culture ne se sent aucune affinité avec le nationalisme et ne s’est jamais privé de le faire savoir. Ce qui a eu le don de braquer la N-VA contre ces "assistés" et ces "ingrats".

Nous n’allons pas trancher le débat sur les intentions réelles ou supposées du gouvernement flamand ni opposer de façon stérile une Flandre urbaine, supposée branchée et progressiste, et une Flandre des banlieues, supposée conservatrice et moins cultivée. Nous n’allons pas non plus verser dans le parallèle facile et excessif avec les années trente. Par contre, on ne peut s’empêcher de déceler une volonté de revanche à l’encontre d’un secteur "rebelle". Et on regrettera surtout que cette annonce intervienne de façon aussi brutale, puisque le tour de vis budgétaire s’appliquera dès le 1er janvier 2020. Mathias Diependaele a invité le secteur à faire preuve de "créativité" pour compenser le manque à gagner. Mais il y a fort à craindre que le délai ne soit trop court pour permettre aux artistes et aux institutions culturelles de se retourner.