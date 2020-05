Déconfiner le dialogue politique

La première phase de déconfinement commence ce lundi 4 mai. Assurer une gestion sanitaire et économique délicate, tirer les leçons de la crise et mettre en place la relace. Le défi est colossal.

La Belgique entre, ce lundi 4 mai, dans la première phase de déconfinement, même si le pays n’y semble pas tout à fait prêt tant les mesures d’accompagnement – masques, tests de dépistage, traçage – restent en deçà des attentes. Le défi est colossal. Il s’agit désormais tout à la fois d’assurer une gestion sanitaire et économique délicate, de tirer les leçons de la crise et de mettre la relance sur les rails. Bref, de commencer à construire le "monde d’après".

Avec quel pilote aux commandes? Une semaine après la communication ratée du Conseil national de sécurité, la Rue de la Loi bruisse d’échos de plus en plus forts sur la fin du gouvernement Wilmès. Sa naissance aux forceps, en mars, n’était due qu’à la crise sanitaire. Il s’agit d’un gouvernement d’urgence, provisoire. Durer n’était pas sa vocation. Il semble d’ores et déjà acquis que les pouvoirs spéciaux s’achèveront en juin. La question de la mise en place d’un vrai gouvernement, plus durable et doté d’une majorité solide, se pose dès à présent.