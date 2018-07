Déconnexion décomplexée

Tel est pris qui croyait prendre, écrivait Jean de La Fontaine en 1678. Et pourtant, voilà un proverbe on ne peut plus d’actualité, trois cents ans plus tard, en 2018, que certains se devraient peut-être de méditer du côté de Bruxelles, capitale de l’Europe.

À vouloir brandir l’environnement et la santé comme un combat irrécusable, bien qu’on ne peut plus respectable, voire même louable à bien des égards, le serpent s’est aujourd’hui mordu la queue. Les normes d’émission d’application en matière d’antennes et d’ondes dans la téléphonie mobile, cinquante fois plus strictes que ce que préconise l’Organisation mondiale de la santé, ont causé un retard significatif de la capitale en matière de connectivité, au profit d’autres centres de décisions de par le monde. Et ce, en raison d’une position idéologique rigide, maintenue vaille que vaille des années durant… jusqu’à fin de semaine passée, lorsque le gouvernement de la Région bruxelloise, tout de go, a décidé, dans la surprise, de revoir son jugement, sans autre forme de procès, signant un protocole d’accord avec les opérateurs télécoms du pays afin de faire de Bruxelles la pionnière de la 5G en Belgique d’ici 2020, quitte à lâcher du lest.