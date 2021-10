Deliveroo, un modèle à revoir

On ne se substituera pas ici à la Justice pour trancher. Mais la problématique dépasse celle du statut juridique d’un contrat. Une étude récente de la VUB pointait que la réalité d’une majorité des livreurs de repas est constituée d’emplois précaires, d’horaires de travail longs et irréguliers, d’absence de sécurité sociale, de salaires moyens faibles et instables… Autrement dit, ces travailleurs sont pratiquement exploités. C’est inacceptable. En 2021, notre pays doit imposer et faire respecter un socle minimum de valeurs sociales. La "nouveauté" d’un modèle économique dit "collaboratif" ne peut servir de cache-sexe à une dérégulation à outrance.