Des bases plus saines

Accord sur le détachement des travailleurs.

L’Europe "qui protège" tient son premier trophée. La vieille directive qui règle la manière dont les entreprises peuvent détacher des travailleurs vers d’autres États membres est sur le point de prendre une cure de jouvence. Il y a deux ans, la Commission proposait de revoir les règles pour mettre en œuvre un principe simple: à travail égal sur un même lieu, salaire égal. Car les règles qui sont toujours d’application aujourd’hui ne contraignent l’employeur qu’à appliquer le salaire minimum du pays d’accueil à ses "détachés" – pas l’ensemble des rémunérations et avantages.

Le détachement doit servir à fluidifier la mobilité des compétences, pas à affaiblir les modèles sociaux des pays les plus avancés. .

Ce qui, ajouté à un manque de contrôles, a soumis certains secteurs à un dumping social dévastateur (la construction belge en sait quelque chose) tout en maintenant les travailleurs détachés dans des conditions précaires. Cette situation a entretenu une défiance explosive entre deux Europe, centrale et occidentale, jusqu’à s’inviter dans les campagnes électorales et nourrir les discours anti-européens. L’Union ne pouvait se permettre un échec sur ce dossier extrêmement sensible.

Jeudi, aux petites heures, les trois institutions de l’Union (Parlement, Conseil et Commission) sont parvenues à un com’ politique qui promet de réduire la concurrence sociale intra-européenne. À l’avenir, les travailleurs détachés – ils sont plus de 2 millions – seront payés de la même façon que leurs collègues du pays où ils prestent leurs services. Et leurs employeurs devront prendre en charge leurs frais de déplacement et de logement. Une avancée importante, même si elle est partielle – le secteur du transport n’est pas concerné.