Des bonus plus verts et plus longs

Souvent montrés du doigt pour le niveau plantureux de leurs salaires, les CEO des grandes entreprises cotées en Bourse en Belgique (Bel 20) ont gagné un peu moins l’an dernier. La diminution de la rémunération médiane est de l’ordre de 5%, selon la dernière édition de l’étude de la Vlerick Business School. Cela fait toujours beaucoup, pas de souci pour eux: un peu moins de 2 millions d’euros. Mais la tendance va dans le sens de la modération, ce dont on se plaindra d’autant moins que leurs homologues allemands ou britanniques touchent nettement plus. L’étude pointe un autre élément commun aux salaires des CEO des sept pays européens sous revue, et finalement plus critiquable: le fait que les indicateurs utilisés par les entreprises pour fixer la partie variable de leur rémunération fassent la part trop belle aux résultats financiers et, inversement, négligent par trop le social et l’environnement.