Des garanties, pas des promesses

On exhorte le gouvernement belge à ne pas se contenter de promesses, et à exiger des garanties suffisamment solides.

Un actionnaire a parfaitement le droit, aussi, de revenir sur des promesses comme celle d’attribuer à l’État belge une ‘golden share’, ou de maintenir un siège "bilocalisé" à Paris et Bruxelles. Le monde bouge, et les stratégies changent.

Un actionnaire n’est par contre pas autorisé à échapper à ses responsabilités sociétales. Après le transfert d’1,6 milliard d’euros vers Paris, Engie veut réduire drastiquement la taille d’Electrabel. Les réacteurs, affectés par la taxe nucléaire et des pannes régulières, ne rapportent plus grand-chose. Et les marges dans la fourniture de gaz et d’électricité se sont réduites à peau de chagrin. Une épée de Damoclès est en outre suspendue au-dessus des activités nucléaires, qui risquent de devoir verser des milliards d’euros supplémentaires pour couvrir les coûts du démantèlement des centrales nucléaires et l’enfouissement des déchets.