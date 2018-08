Des géants technos toujours plus gros

Facebook influence les élections, Google domine Internet et Amazon menace la poste? Pas de quoi décontenancer les marchés ! Donald Trump et Margrete Vestager ont beau crier à l'unisson, ils sont encore loin d'arriver à démanteler ces groupes tentaculaires.

Le New York Times a récemment calculé que la valeur boursière d’Apple, q ui a dépassé cette semaine 1.000 milliards de dollars , équivaut à celle des quatre grandes banques américaines , et de l’ensemble du secteur des médias aux Etats-Unis . Cela montre le poids d’Apple.

Seuls les autres géants technologiques comme Amazon , Alphabet (Google) et Microsoft peuvent rivaliser avec le groupe à la pomme, en termes de capitalisation boursière. Apple n’inquiète pas les gouvernements, car le groupe dispose de concurrents de taille sur le marché des smartphones , qui représentent toujours le segment le plus important de ses revenus. Il s’est même fait détrôner par le fabricant chinois Huawei à la deuxième place du marché des smartphones, derrière Samsung.

La taille du géant technologique Alphabet gêne en revanche de plus en plus les gouvernements. En Europe, le géant de l’internet collectionne désormais les amendes. La commissaire européenne Margrethe Vestager souhaite qu’Alphabet soit scindé, car il occupe une position dominante parmi les moteurs de recherche sur internet. Mais les investisseurs n’en ont cure, et le groupe non plus. Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, il a battu les attentes du marché. Et le titre ne cesse de progresser, presque indifférent aux déboires des valeurs technologiques ces deux dernières semaines.