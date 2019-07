Des marchés en mode irrationnel

Le pompier de service est de retour. Quand la Banque centrale européenne (BCE) revient au cœur de l’actualité, comme ce jeudi, ce n’est pas une bonne nouvelle. L’institution de Francfort est en effet le dernier rempart en cas de crise. On ne sait évidemment pas si une crise économique approche mais on sait que la croissance a bien ralenti ces derniers mois. Mieux vaut anticiper le pire. C’est ce que la BCE a décidé de faire en ouvrant la porte à de nouvelles interventions en faveur de l’économie lors de sa prochaine réunion. Dans la sphère financière, c’est le mois de septembre qui s’annonce le plus chaud cette année.