Deux entreprises dans l'incertitude

Son accession à ces nouvelles fonctions ouvre toutefois une période d’incertitude chez deux mastodontes du Bel 20 et du CAC 40. Chez Solvay d’abord, habitué à des plans de succession mieux anticipés, où il va progressivement garder la direction, le temps que le conseil d’administration lui trouve un successeur. Même si Jean-Pierre Clamadieu n’endossera sa casquette de président d’Engie qu’en mai et que Solvay s’est donné pour objectif de boucler son remplacement d’ici la fin de l’année, assumer de front les deux postes sera beaucoup pour un seul homme. Pour donner une petite idée, Solvay, c’est 11 milliards de chiffre d’affaires, 139 sites dans 58 pays, et 27.000 employés. Et Engie, c’est 67 milliards de chiffre d’affaires, des activités dans 70 pays, et près de 150.000 collaborateurs…