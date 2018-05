Dura lex, sed lex. Pour tout le monde

Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a-t-il tous les droits? Est-il au-dessus des lois? Cet organe, créé dans la foulée de la marche blanche, n’aurait-il pas de compte (judiciaire) à rendre? La question vaut la peine d’être posée. Bien sûr, le CSJ se doit d’être indépendant. C’est le cas vis-à-vis du pouvoir judiciaire, comme ça l’est vis-à-vis du pouvoir exécutif qui ne se mêle plus de la nomination des magistrats depuis la mise en place du Conseil supérieur de la Justice. À l’occasion d’un conflit qui l’oppose au procureur du roi du Luxembourg devant le tribunal de première instance, le CSJ a plaidé une sorte d’immunité judiciaire. Et de fait, à y regarder de plus près, en mettant en place cet organe de contrôle du fonctionnement de la Justice, le législateur a oublié de prévoir des possibilités de recours judiciaire devant les cours et tribunaux.

Les seuls recours possibles le sont devant le Conseil d’État et encore, cela ne concerne que deux cas spécifiques: les marchés publics du CSJ ainsi que sa gestion du personnel. Pour le reste? Rien. Nada. Et attaqué en justice, le CSJ a joué la stratégie du trampoline, sauter haut pour mieux rebondir. Et le plus loin possible. Sur le mode, ce n’est pas moi, c’est l’autre. Au cours du conflit qui l’oppose au procureur du roi, le CSJ, prétendant ne pas avoir la personnalité juridique, a tenté de refiler la patate chaude à l’État. Qui ne l’a pas entendu de cette oreille, expliquant au tribunal que le Conseil supérieur de la Justice avait bel et bien la personnalité juridique.