Échec industriel

De tout ce qui touche encore de près ou de loin à Nethys. S’il pensait qu’avec ce qu’ils (les communes actionnaires et en cascade ses ex-amis politiques) vont gagner, "ils vont tous fermer leurs gueules", c’était être aveugle. L’avenir qui se joue aujourd’hui en Principauté n’est pas l’avenir de Nethys mais celui de Stéphane Moreau. Si l’intérêt de la société prime (emploi et ancrage), comme il le défend toujours, Moreau doit s’effacer. Définitivement et de lui-même. Il partira avec le sentiment du devoir accompli, s’il pense le mériter. Ce sera son dû.

C’est ici que nos dirigeants interviennent. Et que le gouvernement wallon sur les rails reçoit la chance unique de prouver qu’il dépasse les clivages et peut poser les jalons d’un avenir ambitieux pour la Région. Si PS, MR et Ecolo estiment que la privatisation de Nethys sera un succès s’ils obtiennent la tête de Moreau, ils auront, en ce sens, tout faux. Prosaïquement, sur le plan industriel, la Wallonie a déjà perdu. VOO, pour ne prendre que l’actif télécom, est déficitaire alors que la Flandre, qui a choisi de libéraliser Telenet il y a 25 ans, a fait de son câble l’un des actifs les plus rentables du secteur. Aujourd’hui, on privatise et c’est une bonne chose… Mais c’est déjà un échec. Car on vend le fusil sur la tempe: cela aura nécessairement un impact sur l’emploi et le prix offert à l’actionnaire public. Car, à terme, nous perdrons un fleuron potentiel. Car le contexte dans lequel s’organisent les ventes actuelles – procédure opaque, ingérence incessante, conflits d’intérêts potentiels – est indigne d’un pays développé comme la Belgique. Or, ce contexte est aussi de la responsabilité de nos politiques. C’est parce que certains ont été lâches il y a trois ans que Stéphane Moreau se trouve aujourd’hui à gérer la (sa?) sortie avec des relents d’arrangements entre amis.