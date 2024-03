Edito | La BCE ne doit pas se calquer sur la Federal Reserve

Aujourd’hui, cette inflation a singulièrement reflué. D’un niveau de plus de 10% en octobre 2022, la hausse des prix est retombée entre 2,5% et 3% grâce au reflux des prix de l'énergie. Mais les banques centrales veulent s’assurer que l’inflation retombera bien vers l'objectif de 2%.

Dans un certain sens, vu leurs erreurs du passé, on peut comprendre leur prudence . Mais d’un autre côté, il ne faudrait pas que cela tourne à l’obsession, notamment du côté de la Banque centrale européenne (BCE). Même si Christine Lagarde le nie, cette dernière semble calquer sa politique sur la Federal Reserve américaine (Fed). C'est comme si les deux banques centrales s'étaient concertées pour diminuer les taux directeurs en juin prochain.

La BCE s’inquiète particulièrement de l'inflation dans le secteur des services ainsi que des hausses salariales. Mais dans un certain sens, ces hausses de salaires, si elles ne sont pas excessives, peuvent également soutenir la consommation et la confiance des ménages européens. Aujourd'hui, c'est clair, la zone euro a davantage besoin d’une détente des taux d'intérêt que les États-Unis. Une baisse des taux redonnerait du tonus à l’économie européenne, soulagerait certains secteurs qui ont particulièrement souffert (et qui souffrent encore), comme le secteur immobilier. Sans oublier qu’elle offrirait un peu d’oxygène à des États qui doivent financer d'importants investissements pour la transition verte et numérique ainsi que pour la défense de l'Europe face à la Russie.