Édito | Un calcul politique comporte toujours sa part de risques

Avec ce casting et le fait qu’un siège en plus est à prendre dans la circonscription bruxelloise – vu les évolutions démographiques –, l’ambition de cette liste est bien d’engranger quatre strapontins. Si elle se réalise, les deux formations politiques s’y retrouveront .

C’est également un bon calcul théorique pour le MR, qui renforce avec ce deal la perspective de se rendre incontournable en Région bruxelloise. Car, et c’est là la magie de la politique, l’accord conclu pour la liste fédérale aura aussi des implications au niveau régional. En conférence de presse ce mercredi, les libéraux ont clairement affirmé leur volonté de monter ensemble dans des gouvernements aux échelons fédéral et bruxellois .

Une trop longue cure d'opposition

En 2019, un Open Vld plus pimpant qu’aujourd’hui avait laissé son partenaire MR sur le bord du chemin. Cet épisode, qui avait laissé des traces, ne devrait donc pas se reproduire cette année. Et s’ils sont incontournables pour former une majorité dans le groupe néerlandophone - un scénario probable en excluant les extrêmes de l’équation -, les libéraux flamands pourraient même peser lourd et imposer le MR.