Éloge de la souplesse

Ce n’est qu’une demi-surprise: le syndicat socialiste a rejeté ce mardi le projet d’accord interprofessionnel tricoté par le Groupe des 10. On peut certes le déplorer, en n’oubliant toutefois pas qu’il s’agit du droit le plus strict de la FGTB. Surtout au terme d’un processus de consultation qui aura duré un mois. En somme, quand on pose une question à la "base", il ne faut pas s’offusquer de la teneur de sa réponse – c’est cela aussi, la démocratie.

Cela étant, on peut s’étonner du positionnement tactique adopté par la FGTB. Parce qu’elle envoie valdinguer un accord équilibré, qui contenait des contreparties à la faiblesse de la progression salariale qu’elle dénonce. Que risque à présent le syndicat socialiste? De se retrouver avec une norme salariale calée à 1,1% – s’agissant là du volet de l’accord le plus aisé à mettre en œuvre et le moins sensible sur le plan politique –, sans bénéficier des compensations que contenait l’accord, notamment un brin de flexibilité en matière de prépension – ce qui crispe tant la N-VA que l’Open Vld. Risqué.