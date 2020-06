En politique aussi, on peut faire appel à l'équipe

Qu’à cela ne tienne, les patrons des MR, Open Vld et CD&V vont tenter le coup. Qu’ils y mettent toute la gomme et, surtout, qu’ils ne fassent pas semblant d’essayer , occupant la scène pendant l’été avant de conclure que de nouvelles élections s’imposent.

Dans tous les cas, on a assez perdu de temps . N’attendons pas de savoir si les trois partis à la manœuvre aboutissent ou échouent, faisons d’ores et déjà appel à l’équipe .

Comme le dit Bernard Delvaux, le patron de Sonaca, dans nos colonnes ce vendredi : si on veut éviter l’anecdotique et le piège du plus petit commun dénominateur, si on veut s’assurer d’une vision globale, demandons aux experts de préparer le terrain.