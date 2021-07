Encadrer la ruée vers l'or vert

Ça tombe bien, les besoins sont titanesques : rien qu'en Europe, la course vers la neutralité climatique nécessite pour les dix ans qui viennent quelque 350 milliards d’investissements additionnels par an. Mais force est de constater que si l'engouement est là, on est très loin du compte. En plein boom, les obligations vertes ne représentent encore que 3% du marché mondial. Et la ruée vers l’or vert est insuffisamment encadrée, ouvrant la porte aux charlatans du greenwashing.