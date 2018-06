Encore du bricolage fiscal

On se rappellera que tout est parti d’une idée – un slogan? – de l’Open Vld, qui souhaitait que le contribuable puisse glisser un petit peu de beurre dans ses épinards sans être assommé par le fisc . Cela a débouché sur la défiscalisation de 500 euros, à triple destination: le monde associatif, les coups de main entre citoyens, ainsi que l’économie dite collaborative .

La démarche fiscale est interpellante. Et s’inscrit dans cette logique belge, pétrie d’inventivité, de non-sens et d’aveuglement.

Au-delà de ces critiques, la démarche fiscale est interpellante en soi. Et s’inscrit dans cette logique typiquement belge, pétrie d’inventivité, de non-sens et d’aveuglement, qui a débouché notamment sur l’invention des chèques-repas, des éco-chèques ou de la voiture de société. Mieux encore: Michel a lancé le "cash for car", permettant d’échanger la voiture de société contre du cash, voiture qui elle-même remplaçait un salaire trop taxé. Comment ne pas y voir un serpent ridicule s’évertuant à se mordre la queue?