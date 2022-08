Entre survie et vertu

Quelle rentrée politique énergique! Tout le monde y va de sa proposition pour aider les ménages à faire face aux prix de l'énergie. Et les entreprises? Elles doivent être d'urgence placées sur le radar politique. Et la solution ne doit pas forcément venir du portefeuille public.

Accrochez vos ceintures… Ah non, elles sont déjà serrées. Grandes et petites entreprises sont de plus en plus nombreuses à suffoquer. "La semaine prochaine, nous devrons décider de continuer à récolter à perte, ou tout laisser pourrir."

Le cri de détresse d'un producteur fruitier résonnera sans doute, tous secteurs confondus ou presque. Et le parallèle est direct avec les grands acteurs qui, ces dernières semaines, ont, délibérément et faute de rentabilité, choisi de tirer le frein à main sur leur activité – Nyrstar, YARA, et consorts; c'est dire s'ils sentaient venir le crash.

Face à des prix énergétiques stratosphériques, l'effort de guerre met effectivement certaines PME "à genoux", comme le clame l'UCM. C'est qu'une reconfiguration de presque tous les marchés est à l'œuvre, sous nos yeux, sous la contrainte, et à une vitesse effrénée. Cette reconfiguration – qui ne se fera pas sans mal – rebat les cartes du business et de son financement, en faveur des acteurs les plus décorrélés de leur facture énergétique.

En guise d'exemple, un producteur agricole qui n'utilise pas d'engrais est aujourd'hui nettement avantagé par rapport à celui qui en use à profusion. Osons la question: est-ce nécessairement une mauvaise chose? Ce n'est en tout cas pas le rôle de l'État, même temporairement, de subsidier ou de favoriser une consommation énergétique – celle-là même que nous cherchons tant à réduire.

Voilà pour le monde idéal. Sauf que nous n'y vivons pas, et que le rôle de l'État est aussi de préserver une certaine cohésion sociale. Et, sans doute, de ne pas assimiler la transition énergétique – même à marche forcée – à un cataclysme économique.

Oublions l'idée d'un monde à 20 euros le mégawattheure de gaz, il n'adviendra plus. Pour l'instant, les prix de l'énergie sont tellement haut perchés qu'il nous faut éviter une table rase sur les entreprises. Or, placer le curseur entre vertu et survie ne sera pas simple, mais il le faut. Un moratoire sur les faillites? Pourquoi pas, tant qu'il ne s'éternise pas. Redistribuer les surprofits énergétiques? Oui, sans aucun doute.

Encourager la transition des entreprises? Évidemment. En particulier, l'idée suggérée par une avocate spécialisée en droit du travail semble pertinente: encourager fiscalement la mise en réserve d'une partie des profits, dans laquelle l'entreprise va puiser quand des crises surviennent.