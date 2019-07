Epargne-pension: le pire des deux mondes

Johan Van Overtveldt annonçait une mesure à la fois positive pour les pensions et sans impact budgétaire. Faute d’avoir ces deux effets, on aurait pu avoir au moins l’un d’eux si l’affaire avait été mieux emmanchée. Mais non, finalement, on n’a aucun des deux: non seulement ce mécanisme n’arrange rien aux pensions mais en plus, il pèse sur le budget. On a le pire des deux mondes. Voilà la parfaite opération "lose-lose" de l’ex-ministre Van Overtveldt.