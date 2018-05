Équilibrisme fiscal

L’air de rien, la décision rendue en février dernier par le tribunal de Bruges est fondamentale . Parce que, déjà gravé dans la loi depuis 2012, le principe suivant sort de la théorie et est à présent gravé dans la jurisprudence: mettre en place des dispositifs visant uniquement à éviter l’impôt respecte certes la lettre de la loi, mais en bafoue l’esprit . Et si ces constructions sont légales, elles peuvent malgré tout être déconstruites par le fisc .

Bien sûr, dans le cas qui nous occupe, l’ingénierie fiscale pêchait par simplisme – le fisc saura-t-il mettre à terre des constructions autrement plus ambitieuses? Et rien ne dit que la Justice brandira à nouveau cette "arme fatale" fiscale. En attendant, elle a le mérite d’exister, et ce mérite revient au gouvernement Di Rupo. Dont l’actuel ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, aime à brocarder le bilan en termes de lutte contre la fraude fiscale.