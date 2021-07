Et maintenant, négocier le virage de la rentrée

Surtout, il faudra bien quitter un jour le stade de l'incantation et concrétiser ce qui est dans l'air depuis des semaines, si pas des mois. Adopter une approche non plus par secteurs, envisagés comme des monolithes, mais par lieux et tenant compte de leurs caractéristiques afin d'établir les règles à y suivre, qu'il s'agisse de ventilation ou de distanciation. Si du moins la Belgique entend éviter l'instauration d'un pass sanitaire à la française.