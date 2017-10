Et si l'entrepreneuriat était la seule voie possible?

Edito de Sarah Godard

Paris, Londres, Lisbonne, Copenhague, Tallinn. Cinq écosystèmes européens en pleine mutation, cinq pôles d’innovation qui n’ont franchement rien à envier à la Silicon Valley. Les ingrédients sont toujours un peu les mêmes, entre soutien des pouvoirs publics et initiatives bottom-up et au final, la recette fonctionne plus ou moins bien selon la disponibilité du capital, la taille du marché et les ambitions de ses entrepreneurs.

Mais ce qu’ils ont surtout en commun, c’est cette lame de fond indéniable, ce changement de paradigme à peine saisissable voire carrément tangible selon les lieux: la nouvelle économie, celle du numérique, celle de la révolution technologique. C’est maintenant. C’est demain. Et en Europe, on dirait qu’on l’a enfin compris.

Etre entrepreneur est moins un métier qu’une nouvelle compétence à acquérir.

Cette prise de conscience commence dès la sortie des études. Pendant des décennies, on nous a convaincus qu’il n’y avait qu’un seul chemin possible: de belles études supérieures, ou mieux, universitaires, avant un bon paquet salarial et une grosse voiture de société dans une multinationale, de préférence. C’était la solution la moins risquée. Mais qui peut prétendre encore aujourd’hui à la sécurité de l’emploi alors que les restructurations se succèdent à la pelle?

Le marché de l’emploi a changé ces dernières années. La crise et le développement technologique ont mené à l’automatisation de plus en plus de tâches. C’est un fait et cela va même s’accélérer. Il faut cesser d’avoir peur de perdre son job et créer le sien.

Actuellement, le fossé entre ce que nos étudiants apprennent durant leurs études et ce dont le marché aura besoin dans 15 ou 20 ans se creuse chaque jour un peu plus. Il faut y remédier en repensant nos modèles éducatifs et pédagogiques. Etre entrepreneur est moins un métier qu’une compétence additionnelle et indispensable à acquérir pour pouvoir répondre aux exigences actuelles et futures du marché de l’emploi. C’est aussi, et c’est sûrement le plus important, un état d’esprit. N’est pas entrepreneur qui veut. Il faut être résilient, créatif, capable d’endurer, de s’adapter, de se former en continu et être bien entouré.

Les différents écosystèmes que nous avons visités tentent de répondre à ces besoins et de mobiliser la créativité et l’expertise des uns pour inspirer et soutenir toutes les formes d’idées chez les autres. Dans certains cas, les pouvoirs publics jouent le rôle de facilitateurs. On les voit, par exemple, investir nos deniers à coté d’acteurs privés. Pourquoi pas s’ils sont sûrs de ce qu’ils font…

Mais selon nous, l’Etat n’a pas plus le devoir d’intervenir pour soutenir l’écosystème que les entreprises, les diverses industries ou les fédérations sectorielles. Tous doivent le faire parce que l’entrepreneuriat est peut-être la seule voie possible, parce que l’entrepreneuriat, aujourd’hui, c’est probablement la solution la moins risquée demain.