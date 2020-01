États-Unis - Chine: 1-0

Dans un match de boxe, il y a: deux cogneurs, un arbitre et un public. Sur le ring: à ma gauche, l’impulsif Donald Trump et ses uppercuts 2.0, à ma droite, Xi Jinping le rusé, celui qui tente d’esquiver les coups en faisant comme si de rien n’était. C’est, en résumé, la guerre commerciale que se livrent depuis maintenant 3 ans les états-Unis et la Chine. Ce mercredi, la cloche a sonné: les deux combattants ont posé les gants et signé la phase 1 d’un accord. Il prévoit l’achat massif de biens américains pour combler l’immense déficit commercial de la Chine vis-à-vis des états-Unis (plus de 400 milliards à son pic en 2018). Avantage pour Trump.