Eviter, demain, d’autres Trump

Trump n’est pas un accident de l’histoire. Il n’est plus une surprise. Il n’incarne plus un vote de protestation, mais bien un vote d’adhésion. Le "trumpisme" survivra à Trump. Malgré le spectacle pathétique des derniers jours, on aurait tort de croire qu’il s’agit d’une spécificité de cow-boys américains. On aurait tort de se reposer sur le soulagement né d’une élection de Joe Biden. De ce côté-ci de l’Atlantique aussi, Trump plaît à beaucoup de monde. Chez nous aussi, les théories du complot fumeuses et les faits alternatifs séduisent. En Europe aussi, des politiciens aux idées simplistes, populistes et extrémistes font florès. Certains exercent déjà les plus hautes responsabilités. D’autres y aspirent. Tous voient qu’il y a un potentiel électoral indéniable même en jouant la politique du pire.