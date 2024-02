Finances publiques: il est temps de changer de partition

Changez de cap avant de percuter l’iceberg : c’est le message d’alerte envoyé jeudi au gouvernement par le Bureau du Plan. À politique inchangée, notre bateau Belgique affichera un déficit de près de 40 milliards au terme de la prochaine législature. Et une dette qui va flirter avec les 120% , un niveau inédit depuis les années 1990. Voilà donc l’iceberg vers lequel nous fonçons, si rien n’est fait pour rectifier la trajectoire.

Or entre-temps, dans les salons politiques, l’orchestre continue de jouer , comme si de rien n’était.

Un iceberg? Quel iceberg, en effet? Dans les cales, les moteurs tournent plutôt bien. La croissance affiche une vitesse de croisière supérieure à la moyenne européenne. Et ce, grâce notamment à la consommation soutenue à bout de bras – tiens donc – par soutien massif du gouvernement durant la pandémie et la crise énergétique, et par l’indexation automatique des salaires. Alors pourquoi ranger nos partitions?