Freeture sur la ligne

Bien, sauf que si le feu est vert, il n’empêche que l’exécutif brandit par la même occasion divers cartons rouges sur la base des potentiels écueils d’une telle décision pour le sud du pays – moins bien connecté que le nord –, région qui serait particulièrement frappée (baisse des investissements et conséquences sur l’emploi brandis par Proximus, Orange et Telenet) par la venue d’un acteur agressif à la Free , le français casseur de prix, ou de tout opérateur au modèle d’affaires similaire.

"Soit un 4e opérateur est une bonne chose pour le marché et on fonce, soit il est dommageable et on freine. C’est simple."

Et c’est là que le bat blesse. À quoi bon montrer patte blanche si c’est pour souligner dans le même temps une vision assez noire? Il faut choisir: soit un quatrième opérateur est une bonne chose et on fonce, soit il est dommageable et on freine. C’est simple.