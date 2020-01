Gafa, l'impossible taxe

Les Français avaient tenu bon jusqu’ici en défendant vaille que vaille leur taxe face aux menaces du président Trump, mais Emmanuel Macron vient d’offrir l’une des plus belles séances de rétropédalage en proposant finalement de suspendre provisoirement la collecte de sa taxe en 2020 afin d’éviter les sanctions américaines . L’objectif avoué est aussi de se donner plus de temps pour trouver un accord mondial au sein de l’OCDE.

Si près du but, les Français ont donc craqué. Les menaces de plus de 1000% de taxation sur les importations françaises auront eu raison des discours enflammés. L’arrivée cette semaine sur le sol français de Netflix et de ses millions promis à la production culturelle "made in France" n’y est peut-être pas étrangère non plus.