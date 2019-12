Google, d'un monstre à l'autre

Que retenir de cette tranche de vie ? Qu’à partir d’une idée simple (la sobriété du moteur de recherche ne résisterait à aucun business plan aujourd’hui), de petits coups de génie (le ranking des recherches), d’audaces historiques (numériser tous les livres, photographier toutes les rues, cartographier le monde), de quelques ratés magistraux (les Google Glass), de rachats déterminants (YouTube, Android et, on l’oublie souvent, DoubleClick devenu AdSense et son ciblage publicitaire), qu’à partir donc de ces décisions opportunes, voire opportunistes, on peut atteindre les sommets.