Grandir, grandir, mais pourquoi au juste?

Toujours plus grand. C’est au nom de la taille que Fiat Chrysler et PSA (Peugeot, Citroën, Opel) ont décidé cette semaine de parler fusion. Si les discussions vont au bout, cette union formera le quatrième fabricant automobile mondial.

Pourquoi ces groupes déjà issus de multiples fusions veulent-ils une fois de plus grandir? La motivation à l’origine de ces méga-deals est toujours la même: la taille. L’idée est de produire et de vendre sur une base plus large, de grouper les achats, d’investir en commun plutôt que chacun de son côté et, ce faisant, d’améliorer la marge dégagée par voiture produite.