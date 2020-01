Hackez le système

L’enjeu d’une Belgique fédérale repensée

Paul, Bart, Georges-Louis, Joachim, Gwendolyn, Jean-Marc et les autres. Commençons 2020 sans tourner autour du pot: les Belges en ont marre. Marre qu’on parle uniquement de vos périples au Palais royal en sneakers blanches, de vos paletots à carreaux, de dentifrice et de mauvaise haleine. Et non de compétitivité, de pouvoir d’achat ou de politiques d’investissement ambitieuses. Ben oui, tiens. À quand une Belgique ambitieuse?

Dans le monde de l’entreprise et des affaires, il est de coutume de dire qu’un nouveau patron ou une nouvelle CEO a 100 jours pour faire l’état des lieux de la boîte, pour étayer sa stratégie, et commencer à construire l’avenir. Du temps, vous en avez déjà eu. Beaucoup. Vous l’avez épuisé à tourner en rond. Nous serons de bon compte, c’est l’euphorie du Nouvel An. Nous vous laissons encore un an. Cette année 2020, c’est la vôtre. Qu’elle vous serve à réinventer la Belgique fédérale, à hacker le système si vous l’estimez nécessaire.

Une entreprise ou un État qui n’a pas de plan, c’est une entreprise ou un État en faillite.

On vous donne carte blanche. À défaut d’arc-en-ciel, regardez peut-être vers la Suisse où les grands partis de chaque région se sont obligés à travailler ensemble à l’échelon du pays et sur un nombre restreint mais cohérent de sujets communs. Le Premier ministre y est tournant. On y a écarté les exclusives. Aucune communauté n’est marginalisée. Cela fonctionne.

Impensable de vous asseoir aujourd’hui autour de la table? Même dans un cadre balisé? Alors, bâtissez ce gouvernement de vieux sages ou de gens qui osent. Ils feront tourner la boutique. Et cela vous laissera du temps; du temps véritable, pour réfléchir à la suite de manière créative. Sans tabou. Vous n’avez plus d’idées? Franchement, démissionnez. Repartons voter. Vous assumerez collectivement les conséquences. Vous ne savez plus travailler ensemble? Jamais? Dites-le. Là où on en est…