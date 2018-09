Identités en minuscules

Les données du problème sont pourtant simples. Il y a les flamands et les wallons , bien sûr. Les bruxellois , les germanophones . Les béwé , les anversois , "en de rest is parking". Les marocains de Belgique, les congolais , les français bien sûr. Les musulmans , sunnites ou pas, les juifs et les autres. Les vietnamiens des boat people et leurs enfants, les bulgares qui viennent d’arriver. Ils sont tous et toutes belges – habitants de la Belgique. Toutes et tous européens, eurasiens, terriens.

Et c’est à dessein qu’on écrit ici leurs états comme on écrit "être humain": sans majuscule. Les identités sont d’autant plus riches qu’elles sont multiples. La tentation du tribalisme a été efficacement combattue pendant les décennies qui ont suivi la double guerre mondiale du siècle dernier, née en Europe sur un terreau xénophobe méticuleusement entretenu. Mais la digue s’est fendue depuis longtemps. En Belgique, l’affirmation identitaire, nationaliste, régionaliste, connaît un franc succès et déteint jusque dans la couleur des feux rouges. Elle poursuit son chemin tortueux. Ressort tantôt en Mr Jekyll – écoutez-les faire la liste des vertus d’un nationalisme tolérant – et tantôt, comme mercredi, en Mr Hyde. Mais ces deux-là sont la même personne. Et si on la laisse faire, à la fin, elle tue.