Il est encore temps de réformer l'usage de la voiture de société

Tous les jours, jamais, parfois? La fréquence d'utilisation d'une voiture (de société) est propre à chacun. Pourtant, la composante mobilité des packages salariaux tient peu compte de cela. Pourquoi ne pas envisager une approche plus créative pour les voitures de société, centrée sur les besoins réels de l'employé?

En cinq ans, le nombre d’employés disposant d’une voiture de société a augmenté de 26% selon Acerta. Constat implacable, alors que la Belgique est poussée dans le dos pour abandonner cette niche fiscale unique en son genre. Et que – partons de ce principe – la majorité d’entre nous semble de bonne volonté afin de faire un effort pour la planète, désengorger les centres-villes, redécouvrir les joies des trajets à vélo (quand il fait beau et que l’on roule sur des pistes cyclables) ou des trajets en train (quand il n’y a pas de pandémie, que les trains sont à l’heure et qu’ils ne sont pas bondés). Pour certains, la voiture est devenue une option confortable, mais pour d'autres, elle reste indispensable. Dans les deux cas, il reste difficile d'y renoncer.

Pourtant, pour ceux qui veulent combiner voiture et mobilité durable, il existe déjà un cadre fiscal et législatif qui permet à l’employé – si son employeur le propose – de se créer une mobilité à la carte via le budget mobilité en puisant ce qui l’intéresse dans trois piliers (voiture, moyens de mobilité durable et cash). Ce système, qui vient d’être élargi pour attirer plus de candidats, ne rencontre actuellement qu’un succès confidentiel. De nombreuses entreprises n’ont d’ailleurs pas attendu le budget mobilité pour proposer des solutions flexibles aux employés via les plans cafétéria.

Bon nombre d'employés continuent pourtant de valoriser la voiture de société comme un "must" pour un package salarial attrayant.

En outre, la crise sanitaire a changé la donne. Dans un marché de l’emploi devenu hyper concurrentiel où les entreprises ne savent plus quoi inventer pour attirer les talents, bon nombre d'employés continuent de valoriser la voiture de société comme un "must" pour un package salarial attrayant, même s’ils n’en font pas un usage intensif ou s’ils ont l’intention de la laisser la plupart du temps au garage, car une vraie solution alternative n’existe généralement pas.